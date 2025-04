Baghaei: Irans Verteidigungs- und Raketenfähigkeiten stehen bei den Verhandlungen nicht auf der Tagesordnung

In Bezug auf eine neue Runde von Medienspekulationen und Gerüchten über eine neue Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten wies er die Behauptungen einiger westlicher Medien zurück und betonte: „Die Frage der Verteidigungs- und Raketenfähigkeiten des Landes ist kein Thema in indirekten Gesprächen mit den Vereinigten Staaten.“

Die dritte Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten begann heute Nachmittag in Maskat unter dem Vorsitz des Außenministers unseres Landes und des Sondergesandten des US-Präsidenten für den Nahen Osten und unter der Vermittlung des Außenministers von Oman.

Das iranische Verhandlungsteam in dieser Verhandlungsrunde wird, wie in den beiden vorherigen Runden in Oman und Italien, von Seyyed Abbas Araqchi, dem Außenminister unseres Landes, geleitet, und Steve Witkoff, der Sondergesandte des US-Präsidenten für den Nahen Osten, führt das US-Verhandlungsteam.

Auch die dritte Verhandlungsrunde umfasst Experten- und Fachgespräche; Dementsprechend wird das Expertenteam der Islamischen Republik Iran von Majid Takht Ravanchi, stellvertretender Beauftragter für politische Angelegenheiten, und Kazem Gharibabadi, stellvertretender Beauftragter für internationale Angelegenheiten von Araqchi, geleitet.

Michael Anton leitet auch das amerikanische Expertenteam. Während Donald Trumps erster Amtszeit als Präsident war er Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats.

Als die dritte Runde indirekter Gespräche zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vereinigten Staaten unter Vermittlung Omans begann, behaupteten einige Medien, dass die Frage der Raketen- und Verteidigungskapazitäten des Iran einer der Schwerpunkte dieser Gesprächsrunde sei.