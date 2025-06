Pezeshkian: Der Einsatz aller diplomatischen Kapazitäten zur Beendigung der Verbrechen der Zionisten geht weiter

Masoud Pezeshkian äußerte sich am Mittwochabend bei einem Treffen mit Jamil Hormoz, dem stellvertretenden Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas, und seiner Delegation.

Er bezeichnete die Unterstützung der Unterdrückten der Welt, insbesondere des leidenden palästinensischen Volkes, als eine grundlegende, unveränderliche Politik, die aus den ursprünglichen Lehren der Islamischen Revolution hervorgeht. Er sagte: „Dieser tiefe Glaube, der aus dem Lebensweg und den Traditionen von Imam Khomeini (ra) und dem obersten Führer der Islamischen Revolution stammt, wird uns dazu bringen, alles in unserer Macht Stehende zur Unterstützung des leidenden palästinensischen Volkes einzusetzen.“

Der Präsident wies auf die anhaltenden, ununterbrochenen Verbrechen des zionistischen Regimes und die erbärmliche Lage des wehrlosen palästinensischen Volkes hin und nannte das Fehlen von Einheit, Kohäsion und Koordination unter den islamischen Ländern als Hauptursache für diese anhaltende Ungerechtigkeit und Verbrechen. Er fügte hinzu: „Was wir anstreben, ist der Einsatz für die Stärkung der Zusammenarbeit, Brüderlichkeit und des guten Nachbarschafts im islamischen Raum sowie die Erreichung eines gemeinsamen Blicks und einer gemeinsamen Position in Bezug auf regionale und internationale Angelegenheiten, einschließlich der Palästinenserfrage.“

Pezeshkian betrachtete die Spaltung und Zersplitterung in der islamischen Welt als Ergebnis komplexer Verschwörungen von Feinden und Gegnern der islamischen Gemeinschaft und bemerkte: „Sie setzen verschiedene Mittel und Methoden ein, um die islamischen Länder gegeneinander auszuspielen, um einerseits ihre Ressourcen zu plündern und im Gegenzug Waffen und militärische Ausrüstung in die Region zu bringen und andererseits dem kinderfeindlichen zionistischen Regime einen sicheren Raum für die Fortsetzung seiner Verbrechen im Gazastreifen, im Libanon und in anderen islamischen Gebieten zu bieten.“

Er betonte: „Eine unserer grundlegenden Prioritäten in den Gesprächen mit den Führern anderer Länder und bei der Teilnahme an internationalen Foren ist die Verteidigung des leidenden palästinensischen Volkes.“

Der Präsident betete auch für die Gesundheit und Freiheit der Führer der Volksfront zur Befreiung Palästinas aus den Gefängnissen des zionistischen Regimes und wünschte ihnen viel Erfolg.

In diesem Treffen dankte Jamil Hormoz, der stellvertretende Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas, für die kontinuierliche und grundlegende Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die palästinensische Sache und sagte: „Wir danken Ihnen aufrichtig für Ihre unterstützenden, aufklärenden und vereinigenden Positionen in der Verteidigung der Palästinenserfrage und gedenken der Märtyrer der Widerstandsfront.“