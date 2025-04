Iranischer Außenminister kündigt baldige Reise von Pezeshkian nach China an

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi gab nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen bekannt, dass Präsident Masoud Pezeshkian in Kürze eine offizielle Reise nach China unternehmen wird. Während eines ausführlichen und strategischen Gesprächs wurden nahezu alle Themen der bilateralen Beziehungen sowie internationale Fragen erörtert.

Araghchi erklärte, es bestehe eine ausgezeichnete Übereinstimmung hinsichtlich der iranischen Nuklearfrage und des Verhandlungsprozesses. Zudem fand ein intensiver Austausch über die hegemonialen und aggressiven Politiken der USA auf der internationalen Bühne statt.

Der Außenminister betonte, dass auch die Reise von Herrn Pezeshkian nach China besprochen wurde. „Insha’Allah wird diese bilaterale Reise in naher Zukunft stattfinden, und anschließend wird Herr Pezeshkian im September an dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) teilnehmen“, so Araghchi.

Diese Entwicklungen unterstreichen die wachsende strategische Partnerschaft zwischen Iran und China sowie die Bedeutung der Zusammenarbeit in regionalen und globalen Angelegenheiten.