Russland baut acht Atomkraftwerke im Iran

„Ebrahim Razaei“ sprach heute, am Dienstag, über den Besuch der Mitglieder der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments im Teheraner Reaktor und im Produktionskomplex für Radiopharmazeutika der Atomenergieorganisation und sagte gegenüber Journalisten: „Bei diesem Besuch haben die Mitglieder der Kommission den Arbeitsprozess und die Fortschritte in diesem Bereich besichtigt und sich über die letzten durchgeführten Maßnahmen informiert.“

Der Sprecher der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik fügte hinzu: „Der Präsident der Atomenergieorganisation hat einen Bericht über die Aktivitäten, Maßnahmen und Programme dieser Organisation vorgelegt und Erläuterungen zu den Phasen des Baus der Einheiten 2 und 3 des Atomkraftwerks Buschehr gegeben und betont, dass der gesamte Bau dieser beiden Einheiten von iranischen Unternehmen durchgeführt wurde.“

Er erinnerte daran, dass laut dem Präsidenten der Atomenergieorganisation gemäß einem Vertrag mit Russland acht Kraftwerke im Iran gebaut werden, von denen vier in Buschehr sein werden.

Razaei zitiert Ebrahim Azizi, den Präsidenten der Kommission für nationale Sicherheit, der die Bemühungen der Atomenergieorganisation für die Fortschritte im Bereich der Kernenergie des Landes und die Umsetzung des strategischen Aktionsgesetzes sowie des siebten Entwicklungsplans lobte und sagte: „Er betonte, dass die Kernenergieindustrie eine Lebensindustrie ist und eine Rolle bei den Fortschritten des Landes in verschiedenen Bereichen spielt, und es ist der Wunsch des iranischen Volkes, dass wir diese Industrie unterstützen, da sie die Zukunft des Landes sichert.“

Er stellte fest: „Der Präsident der Kommission für nationale Sicherheit wies darauf hin, dass die Anwesenheit der Mitglieder der Kommission in der Atomenergieorganisation in dieser Zeit eine Botschaft an alle Feinde des iranischen Volkes sendet, dass die Kernindustrie nicht stillgelegt werden kann und wir den Willen des iranischen Volkes fordern.“