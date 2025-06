Mikhail Uljanow erklärte am Mittwoch während einer Rede bei der Jahrestagung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, von der eine Kopie an die Medien weitergegeben wurde: „Der Gemeinsame umfassende Aktionsplan (JCPOA) bleibt das einzige erfolgreiche Beispiel für eine politische und langfristige Lösung des iranischen Atomprogramms. Dass die Ziele des Abkommens zehn Jahre nach seiner Unterzeichnung nicht vollständig erreicht wurden, ist das Ergebnis der schädlichen Maßnahmen der USA und später der europäischen Troika, die absichtlich die Umsetzung des Abkommens behinderten.“

Er betonte: „Die Vereinigten Staaten und dann Frankreich, Deutschland und Großbritannien wählten anstelle der Erfüllung ihrer Verpflichtungen und des Vertrauensaufbaus den fruchtlosen Weg des maximalen Drucks. Im Jahr 2018 zogen die USA einseitig aus dem Abkommen zurück, und trotz dieser illegalen Maßnahme erfüllte Iran über ein Jahr lang vollständig seine Verpflichtungen.“

Der russische Vertreter warnte, dass die Beschuldigung Irans des Vertragsbruchs ohne Berücksichtigung dieser Fakten eine absichtliche Verzerrung der Wahrheit sei. Laut ihm begann die Reduzierung der freiwilligen Maßnahmen Irans erst, nachdem klar wurde, dass die europäischen Länder nicht nur keinen Schritt zur Kompensation der durch den Rückzug der USA verursachten Schäden unternahmen, sondern sich auch mit den USA abstimmten und ihre Verpflichtungen am Übergangstag des JCPOA (18. Oktober 2023) verletzten.

Er beschrieb die Drohung der europäischen Troika, den Snapback-Mechanismus zu aktivieren und die früheren Sanktionen wiederherzustellen, als „unverantwortlich und politisch motiviert“ und sagte: „Sie können weder erklären, wie eine solche Maßnahme dem Nichtverbreitungsregime helfen würde, noch zeigen, dass dieser Weg uns näher zu einer Lösung bringt. Das ist einfach ein Spiel mit dem Feuer, dessen Ergebnis offensichtlich ist: Destabilisierung der Region Nahost und Schwächung des internationalen Friedens und der Sicherheit.“

Der ständige Vertreter Russlands in Wien betonte: „Wir sind fest davon überzeugt, dass die Lösung des iranischen Atomthemas ausschließlich politisch und diplomatisch ist. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Fortsetzung der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA unter Vermittlung Omans und hoffen, dass ein bilaterales und ausgewogenes Abkommen erzielt wird, das das Recht Irans auf friedliche Nutzung der Kernenergie, insbesondere im Bereich der Anreicherung, nicht beeinträchtigt.“