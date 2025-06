Generalmajor Salami: Die Operation Al-Aqsa hat die Verwundbarkeit des zionistischen Regimes bewiesen

Generalmajor Hossein Salami, Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde, sagte bei einem Treffen mit Jamil Mazhar, dem stellvertretenden Generalsekretär der Volksfront für die Befreiung Palästinas, dass große Mächte ernsthafte Schwächen und Verwundbarkeiten haben. Er stellte klar: Mächte scheitern aufgrund ihrer Verletzlichkeiten; ihre Stärken retten sie nicht vor dem Scheitern. Sie fügen dem Gegner basierend auf ihren Stärken Schaden zu, können aber ihre eigenen Verwundbarkeiten nicht verhindern.

Er verwies auf die Operation Al-Aqsa als Beispiel für diese Analyse und sagte: Die Operation Al-Aqsa hat genau diese Realität gezeigt, dass das zionistische Regime, obwohl es eine hohe Tötungskraft hat, schnell besiegt werden kann, und wir kämpfen aufgrund dieser Schwächen gegen es. Das ist ein wichtiger Punkt, und letztendlich werdet ihr siegen.

Generalmajor Salami betonte, dass das Ergebnis eines Krieges sich durch langfristige Standhaftigkeit bestimmt. Er sagte: In jedem Krieg ist der siegreiche Teil derjenige, der langfristig standhaft sein kann. Glücklicherweise hat Palästina diese Eigenschaft, dass sein Widerstand nicht endet, und der Weg zur Überwindung des Regimes ist die Fortsetzung des Widerstands.

Jamil Mazhar, der stellvertretende Generalsekretär der Volksfront für die Befreiung Palästinas, wies in diesem Treffen auf den heutigen Zustand des Krieges hin und sagte: Das palästinensische Volk und die Menschen im Gazastreifen stehen vor einem harten und schweren Krieg. Der 7. Oktober war eine grundlegende Operation und Schlacht, die die Art des Kampfes gegen das zionistische Regime verändert hat und zu einer großen sicherheitspolitischen Niederlage für dieses Regime geführt hat.

Jamil Mazhar fügte hinzu, dass die Operation am 7. Oktober die Schwächen und Verwundbarkeiten des Feindes offenlegte und bewies, dass man diesen Feind besiegen kann und seine Autorität zerstören kann. Die großen Errungenschaften nach dem 7. Oktober führten zu Veränderungen in der Region, und die Verbrechen des Regimes im Völkermord und in der Verschärfung der Belagerung isolierten es weltweit.