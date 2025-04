Dritte Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den USA

Das iranische Verhandlungsteam in dieser Verhandlungsrunde wird, wie in den beiden vorherigen Runden in Oman und Italien, von Seyyed Abbas Araqchi, dem Außenminister unseres Landes, geleitet, und Steve Witkoff, der Sondergesandte des US-Präsidenten für den Nahen Osten, führt das US-Verhandlungsteam.

Laut der Ankündigung des diplomatischen Apparats unseres Landes wird die dritte Verhandlungsrunde auch Experten- und Fachgespräche umfassen.

Dementsprechend wird das Expertenteam der Islamischen Republik Iran von Majid Takht Ravanchi, stellvertretender Beauftragter für politische Angelegenheiten, und Kazem Gharibabadi, stellvertretender Beauftragter für Rechts- und internationale Angelegenheiten von Araqchi, geleitet.

Michael Anton leitet auch das amerikanische Expertenteam. Während Donald Trumps erster Amtszeit als Präsident war er Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats.