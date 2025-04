Araqchi reist heute Abend nach Oman

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des Außenministeriums gab in einem Gespräch mit Reportern bekannt: „Außenminister Seyyed Abbas Araqchi wird am Freitagabend an der Spitze einer diplomatischen und technischen Expertendelegation nach Maskat aufbrechen, um indirekte Gespräche mit den Vereinigten Staaten zu führen.“

In Bezug auf die Vereinbarung zwischen beiden Seiten, gleichzeitig ein Treffen technischer Experten in Anwesenheit hochrangiger Verhandlungsführer beider Länder abzuhalten, sagte Baghaei: „Basierend auf den Planungen des omanischen Gastgebers und der Vereinbarung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten werden am Samstag Expertentreffen und indirekte Gespräche zwischen dem Außenminister unseres Landes und dem Sondergesandten des US-Präsidenten stattfinden.“ Seiner Ansicht nach seien Fortschritte bei den Verhandlungen nur mit gutem Willen, Ernsthaftigkeit und Realismus möglich. Er betonte, dass die Delegation der Islamischen Republik Iran unter Berücksichtigung bisheriger Ereignisse und Erfahrungen jeden ihrer Schritte an das Verhalten der anderen Partei anpassen und keine Mühe scheuen werde, um die legitimen Rechte und Interessen des iranischen Volkes zu wahren.