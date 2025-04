Trump: Bemühungen um eine Einigung mit dem Iran verlaufen gut

Teheran (IRNA) - US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag Ortszeit im Vorfeld technischer Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Delegationen am Samstag in Oman, dass die Bemühungen der USA um ein Atomabkommen mit dem Iran gut vorankämen.

Der US-Präsident sagte gegenüber Reportern im Weißen Haus am Vorabend der dritten Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA unter Vermittlung Omans: „Ich denke, das Abkommen mit dem Iran läuft gut. Es wird viel getan. Aber eines davon läuft gut. Wir können eine sehr, sehr gute Entscheidung treffen und viele Leben retten.“ „Wir haben im Iran-Bereich große Fortschritte gemacht. Wir hatten sehr ernste Gespräche mit ihnen. Alles läuft gut“, fügte er hinzu. Die erste Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten fand in Maskat statt, Gastgeber war Oman, und beide Seiten bezeichneten das Ergebnis der Gespräche als konstruktiv und zukunftsorientiert. Die zweite Gesprächsrunde fand in Rom (Italien) statt und wurde von Oman ausgerichtet. Die dritte Gesprächsrunde wird nächsten Samstag in Oman stattfinden. Die politischen Gespräche zwischen den beiden Seiten werden die dritte Runde derartiger Gespräche sein, während die technischen Gespräche die erste Runde technischer Gespräche zwischen den beiden Ländern sein werden.