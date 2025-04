Baqaei: Iranische Delegation in Maskat eingetroffen

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des Außenministeriums schrieb zeitgleich mit der Anwesenheit der iranischen Verhandlungsdelegation in Maskat, der Hauptstadt Omans: „Außenminister Dr. Araqchi und die ihn begleitende Delegation sind in Maskat eingetroffen, um an der dritten Runde der iranisch-amerikanischen Gespräche teilzunehmen, die unter Vermittlung des Außenministers von Oman stattfinden.“

„Wir sind entschlossen, die gesetzlichen und legitimen Rechte des iranischen Volkes auf die Nutzung der Atomenergie für friedliche Zwecke zu schützen. Gleichzeitig sind wir bereit, angemessene Schritte zu unternehmen, um die völlig friedliche Natur unseres Atomprogramms zu gewährleisten“, fuhr er fort. Er bemerkte: „Die objektive und schnelle Beendigung der illegalen und unmenschlichen Sanktionen gegen das iranische Volk hat für uns Priorität.“ Die erste Runde indirekter Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten fand in Maskat statt, Gastgeber war Oman, und beide Seiten bezeichneten das Ergebnis der Gespräche als konstruktiv und zukunftsorientiert. Die zweite Gesprächsrunde fand in Rom (Italien) statt und wurde von Oman ausgerichtet. Die dritte Gesprächsrunde wird nächsten Samstag in Oman stattfinden.