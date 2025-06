Verteidigungsminister: Im Falle einer möglichen Aggression werden die USA gezwungen sein, die Region zu verlassen

Brigadegeneral Aziz Nasirzadeh verwies am Mittwoch am Rande einer Regierungssitzung vor Journalisten auf die indirekten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA und sagte: „Leider haben einige Vertreter der Gegenseite in den Gesprächen gedroht, dass es zu einem Konflikt kommen könnte, wenn es zu keiner Einigung kommt.“

Er fügte hinzu: „Im Namen der iranischen Nation und der Streitkräfte gebe ich bekannt, dass wir hoffen, dass die Verhandlungen zu einem Abschluss kommen und dass es nicht so weit kommt. Sollten die Verhandlungen jedoch nicht zu einem Abschluss kommen und uns ein Konflikt aufgezwungen werden, werden die Verluste auf der anderen Seite sicherlich weit höher sein als bei uns.“

„In diesem Fall wären die USA gezwungen, die Region zu verlassen, weil alle ihre Stützpunkte in unserer Reichweite liegen und wir Zugang zu ihnen haben und sie in den Gastländern angreifen würden“, bemerkte er.

Der Verteidigungsminister stellte fest: „Auch in Verteidigungsfragen haben wir bedeutende Erfolge erzielt. Unsere Einsatzkräfte arbeiten mit voller Kapazität. Unser jüngster Erfolg war der erfolgreiche Test einer Rakete mit einem Zwei-Tonnen-Sprengkopf, der vor einer Woche durchgeführt wurde.“

Auf die Frage, ob militärische Fragen mit dem Ziel angesprochen würden, dem Land Beschränkungen aufzuerlegen, stellte er klar: „Wir akzeptieren keinerlei militärische Beschränkungen, und niemand darf in diesem Bereich verhandeln.“