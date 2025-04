Khatibzadeh: Iran verhandelt nach klaren Prinzipien und Kriterien

Saeed Khatibzadeh, stellvertretender Außenminister und Leiter des Zentrums für Politische und Internationale Studien im Außenministerium Irans, betonte in einem Fernsehinterview, dass die laufenden Verhandlungen mit den USA auf klar definierten Prinzipien und Kriterien basieren. „Was wir in den Gesprächen mit den USA tun, erfolgt Schritt für Schritt auf Grundlage dieser Prinzipien und Kriterien, und so werden wir auch weiterhin verhandeln“, erklärte Khatibzadeh.

Auf die Frage, wie sich diese Verhandlungen von früheren unterscheiden und wie optimistisch er sei, antwortete er, dass Vertrauen im internationalen Verhandlungsprozess keine Grundlage sei. „Wir treten in keine internationalen Gespräche mit Vertrauen ein, sondern handeln auf Basis unserer legitimen Rechte und überprüfbarer Kriterien. Kein erfahrener Verhandler baut eine Verhandlung auf Vertrauen auf“, so Khatibzadeh.

Er warnte davor, dass Verhandlungen gefährlich werden, wenn sie auf vorheriger Misstrauen basieren oder naiv geführt werden. Leider habe die US-Seite in den vergangenen 40 Jahren das Misstrauen immer weiter verstärkt.

Khatibzadeh fügte hinzu, dass es kaum Momente gegeben habe, in denen die USA vertrauensbildende Maßnahmen gezeigt hätten. „Die wichtigste Lektion für jeden Verhandler ist das wachsende Misstrauen aufgrund früherer Verhandlungen mit den USA. Deshalb verhandeln wir besonders sorgfältig und werden dies auch weiterhin tun.“

Auf die Frage, ob es sich bei den Verhandlungen um einen „diplomatischen Krieg“ handle, entgegnete er, dass dies zwar ein medienwirksamer Begriff sei, die Realität jedoch sei, dass Verhandeln und Dialog wesentliche diplomatische Werkzeuge sind. „Dialog bedeutet nicht zwangsläufig Einigung, sondern ist der Kern der Diplomatie.“

Diese Aussagen unterstreichen Irans Haltung, die Verhandlungen mit den USA auf einer realistischen und prinzipienbasierten Grundlage zu führen und dabei wachsam gegenüber vergangenen Erfahrungen zu bleiben.