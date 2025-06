Die Zahl der Märtyrer in Gaza übersteigt 55.493

Das Gesundheitsministerium Palästinas im Gazastreifen gab heute, am Dienstag, in seinen neuesten Statistiken bekannt, dass in den letzten 24 Stunden 61 weitere Personen bei den Angriffen des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen getötet und 397 weitere verletzt wurden.

Das Gesundheitsministerium Palästinas berichtete außerdem von der Tötung von 59 Palästinensern und der Verletzung von 200 weiteren Personen im Zuge der Bemühungen, humanitäre Hilfe seit heute Morgen zu erhalten.

In einer Erklärung des Gesundheitsministeriums Palästinas heißt es, dass die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza am 7. Oktober 2023 mittlerweile 55.493 Märtyrer und 129.320.394 Verletzte erreicht hat.