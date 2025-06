Pezeshkian: Wir werden auf jeden Angriff auf den Iran bedauerlich reagieren

In einem Telefongespräch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan am Montagnachmittag sagte Massoud Pezeshkian: „Wir strebten Frieden an, deshalb haben wir an den Atomgesprächen mit den Vereinigten Staaten teilgenommen und unseren Willen bekundet, im Rahmen des Völkerrechts eine Einigung zu erzielen.“

Pezeshkian fügte hinzu: „Der US-Vertreter in den Atomgesprächen hatte Herrn Araqchi mitgeteilt, dass das zionistische Regime ohne die Erlaubnis der USA keine Maßnahmen ergreifen werde. Doch vor Beginn der neuen Gesprächsrunde griff dieses Regime den Iran an, was zeigt, dass die USA ihnen die Erlaubnis zum Angriff auf den Iran erteilt haben.“

„In Bezug auf die Verbrechen des zionistischen Regimes, das Zivilisten, Wissenschaftler und Militärs unseres Landes zum Märtyrer machte, sagte der Präsident der Islamischen Republik Iran: „Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber wir werden auf jeden Angriff auf iranischem Boden bedauerlich reagieren.“, so er.

Pezeshkian dankte Herrn Erdoğan für seine Bemühungen um den Frieden und sagte: „Wenn Amerika die Verhandlungen wieder aufnehmen will, muss es zunächst Israels regionale Aggressionen beenden.“

In diesem Telefonat berichtete der türkische Präsident auch über sein Gespräch mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten gestern Abend und sagte: „Zuerst muss Israel seine Angriffe einstellen, dann können der Iran und die Vereinigten Staaten Atomgespräche führen. Die Türkei ist bereit, diese Gespräche auszurichten.“