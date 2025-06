Najafi: Der Austritt Irans aus dem NPT hängt von den bevorstehenden Entwicklungen ab

Reza Najafi, der Vertreter Irans bei der Internationalen Atomenergie-Organisation, betonte in einem Gespräch mit dem Sender Al-Mayadeen, dass die Entscheidung über den Austritt aus dem NPT oder dessen Beibehaltung von den bevorstehenden Entwicklungen abhängt.

Er sagte: Die Verantwortung für jegliche Maßnahmen in Richtung eines Austritts aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen liegt bei Israel.

Najafi fügte hinzu: Wir fordern den Gouverneursrat auf, nicht zuzulassen, dass das erste Versagen im Umgang mit Übergriffen zu einem weiteren Versagen führt. Der Rat sollte entschlossene Schritte zur scharfen Verurteilung des Übergriffs des zionistischen Regimes auf den Iran unternehmen.

Er wies darauf hin, dass das zionistische Regime Völkermord begeht, und bemerkte: Das aggressive Regime Israels hat die Illusion, dass Iran in seiner Selbstverteidigung machtlos ist.

Heute, am Montag, wurde in den sozialen Medien berichtet, dass das Parlament Irans dem Vorschlag „Austritt der Islamischen Republik Iran aus dem NPT“ zugestimmt hat, während in diesem Zusammenhang keine Entscheidung im Parlament getroffen wurde.