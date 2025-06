Araghchi bezeichnet den Angriff Israels auf nukleare Einrichtungen als großes Verbrechen gegen das Völkerrecht

„José Manuel Albares“, der Außenminister Spaniens, hat heute Mittag, Sonntag, in einem Telefonat mit Seyed Abbas Araghchi, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, über die jüngsten Entwicklungen in der Region nach dem militärischen Übergriff des zionistischen Regimes auf den Iran diskutiert.

Der iranische Außenminister wies in diesem Telefongespräch auf die eklatante Verletzung der Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts durch das zionistische Regime während des Verhandlungsprozesses zwischen Iran und den USA hin und sagte: Das zionistische Regime hat nur zwei Tage vor der sechsten Verhandlungsrunde in Muscat mit der Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Irans die nuklearen Einrichtungen und Wohngebiete im Iran angegriffen. Es ist offensichtlich, dass das Hauptziel dieses Übergriffs des Regimes darin besteht, die diplomatischen Prozesse zu stören und andere in einen ungerechten Krieg zu verwickeln.

Araghchi wies auf die wiederholten Angriffe des zionistischen Regimes auf Wohngebiete und die Tötung zahlreicher unschuldiger Frauen und Kinder hin und betonte: Die Antwort auf einen Übergriff ist die Verteidigung, und die Streitkräfte Irans haben im Rahmen des Schutzes der nationalen Souveränität und territorialen Integrität Irans sowie zum Schutz ihrer Bürger eine vollkommen kalkulierte defensive Operation durchgeführt, die bis zur Beendigung der Aggression dieses Regimes mit Nachdruck fortgesetzt wird.

Der Außenminister betonte erneut die friedliche Natur des iranischen Atomprogramms und bezeichnete den Angriff des zionistischen Regimes auf die Einrichtungen in Natans als großes Verbrechen gegen das Völkerrecht und das Regime der Nichtverbreitung.

Er fügte hinzu: Der Angriff auf die friedlichen nuklearen Einrichtungen eines Landes ist absolut verboten, insbesondere da das iranische Atomprogramm den strengsten Kontrollen unterliegt und im Rahmen der Resolution 2231 des Sicherheitsrates genehmigt wurde.