Präsident: Mit der Fortsetzung der Verbrechen Israels wird die Region keinen Frieden und keine Ruhe sehen

Masoud Pezeshkian äußerte sich heute Mittag, Dienstag, in einem telefonischen Gespräch mit Scheich „Mohammed bin Zayed“, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, und erklärte, dass wir Sie und andere Nachbarländer und -völker als unsere Brüder betrachten.

Er betonte: „Von Anfang an war ich auf der Suche nach Einheit und Zusammenhalt innerhalb Irans sowie nach Interaktion und Zusammenarbeit mit anderen Ländern, aber das zionistische Regime hat seit dem ersten Tag mit der Ermordung von Märtyrer Haniyeh versucht, unsere Bemühungen zu behindern und zu stören.“

Er fügte hinzu: „Während die Islamische Republik Iran bestrebt war, Konflikte durch Dialog und Verhandlungen zu lösen, hat das zionistische Regime erneut mit umfassenden Angriffen und der Tötung von Zivilisten sowie dem Angriff auf zivile Einrichtungen nicht nur Verbrechen begangen, sondern auch den Dialog und die Verhandlungen gestört.“

Pezeshkian stellte klar: „Das zionistische Regime hat alle internationalen Regeln und Rahmenbedingungen missachtet und begeht mit der Unterstützung großer Mächte jedes Verbrechen. Wenn dieser Kurs fortgesetzt wird, wird die Region möglicherweise niemals dauerhaften Frieden und Ruhe erleben.“

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate äußerte in diesem Gespräch seine Solidarität mit der Regierung und dem Volk Irans und erklärte: „Unsere Herzen sind mit Ihnen, und wir bitten Gott, Sie und das Volk Irans zu beschützen.“

Er verwies auf die tiefen Interessen und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern und bemerkte: „Wir haben umfangreiche Kontakte und Konsultationen begonnen, um Spannungen abzubauen und Stabilität und Sicherheit in die Region zurückzubringen, und ich hoffe, dass das, was letztendlich erreicht wird, für unsere Brüder in Iran Segen und Wohlergehen bringt.“