Japan erklärt seine Bereitschaft zur Unterstützung der Spannungsreduktion und zur Wiederherstellung des Friedens in der Region

Teheran (IRNA) - Der japanische Außenminister äußerte in einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Besorgnis über die aktuelle Situation und die zunehmenden Spannungen in der Region Westasien und kündigte die Bereitschaft seines Landes an, sich für diplomatische Bemühungen zur Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Region einzusetzen.

„Takeshi Iwaya“, der japanische Außenminister, sprach heute Mittag (Montag) in einem Telefonat mit „Seyyed Abbas Araghchi“, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, über die jüngsten Entwicklungen in der Region nach dem militärischen Übergriff des zionistischen Regimes auf den Iran. Der iranische Außenminister dankte der japanischen Regierung für ihre Position zur Verurteilung des aggressiven Vorgehens des zionistischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran und bezeichnete diese Handlung als eklatante Verletzung der Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen und des internationalen Rechts durch das zionistische Regime mitten im Verhandlungsprozess zwischen Iran und den USA. Er erklärte: Das zionistische Regime hat nur zwei Tage vor der sechsten Verhandlungsrunde in Maskat mit der Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Irans Angriffe auf nukleare Einrichtungen und Wohngebiete im Iran durchgeführt, was nach internationalem Recht ein strafbares Verhalten darstellt. Araghchi fügte hinzu: Was wir tun, ist Selbstverteidigung, die gemäß den internationalen Gesetzen und der Charta der Vereinten Nationen ein legales und legitimes Recht jedes Landes ist. Der japanische Außenminister äußerte Besorgnis über die aktuelle Situation und die zunehmenden Spannungen in der Region Westasien und erklärte die Bereitschaft seines Landes, die diplomatischen Bemühungen zur Beruhigung der Lage und zur Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Region.