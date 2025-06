General Radan: Mit Hilfe der Bevölkerung haben wir mehrere israelische Spione festgenommen

General Ahmadreza Radan wies am Sonntag in einer Mitteilung auf die Festnahme mehrerer Spione hin und erklärte: „Im Zuge der Gemeinheiten des zionistischen Regimes und der entschlossenen Antwort der Islamischen Revolutionsgarde auf den zionistischen Feind war es natürlich, dass interne Akteure, Landesverräter und deren Spione eine intensivere Aktivität beginnen würden.“

Er betonte: „Doch durch die Präsenz der Bevölkerung und die Informationen, die von den Polizeieinheiten, insbesondere der Polizei 110, erhalten wurden, wurden fortlaufende Operationen zur Identifizierung und Festnahme dieser Landesverräter durchgeführt.“

General Radan fügte hinzu: „Neben den Fällen, die gestern bekannt gegeben wurden, gelang es unseren Spezialeinheiten in der vergangenen Nacht, basierend auf Hinweisen aus der Bevölkerung, in der Stadt Rey eine Einheit ins Visier zu nehmen, in der mehr als 200 Kilogramm Sprengstoff, Drohnen und einsatzbereite Mini-Drohnen gelagert waren. Auch die Personen, die für die Lieferung und den Transport verantwortlich waren, wurden festgenommen.“

Laut ihm, wenn die Landesverräter das Gefühl haben, dass sie den Feind getäuscht haben, können sie sich schnell melden und sich uns vorstellen, um in den Genuss der Gnade des Islamischen Systems zu kommen. Andernfalls wird ihnen mit Hilfe und Anleitung der Bevölkerung eine Lektion erteilt, die der zionistische Feind auf dem Feld zu spüren bekommt.

Er bedankte sich bei der Bevölkerung und bat sie, ihre Informationen der Polizei 110 oder sogar den örtlichen Polizeidienststellen und den Patrouilleneinheiten auf der Straße mitzuteilen, damit die Spezialeinheiten schnell eingreifen können.