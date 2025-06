Zionistischer Experte: „Wir werden am Ende um einen Waffenstillstand mit dem Iran betteln“

Yossi Melman sagte diesen Sonntag über die aggressiven und terroristischen Angriffe des zionistischen Regimes auf den Iran und seine vernichtende Reaktion darauf: „Die Freude währte nur kurz, bis ich mich am Freitagmorgen fragte: War es überhaupt notwendig, in diesen Krieg einzutreten, insbesondere gegen die Iraner?“

An die politische Führer des israelischen Regimes gerichtet sagte er: „Ich empfehle, dass wir den Schaden begrenzen und Trump sagen, dass er diesem Wahnsinn mit einem vernünftigen Abkommen ein Ende setzen soll, denn sonst werden wir uns irgendwann in einer Situation wiederfinden, in der wir um einen Waffenstillstand betteln müssen.“