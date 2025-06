Jemenitische Raketenangriffe auf Tel Aviv

Yahya Saree, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, gab am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass die Raketentruppe der jemenitischen Streitkräfte zur Unterstützung des palästinensischen Volkes und des Iran und als Reaktion auf das Verbrechen des Hungers, das das zionistische Regime an der Bevölkerung des Gazastreifens begeht, im Rahmen einer Operation sensible feindliche Ziele im besetzten Gebiet von Jaffa (Tel Aviv) angegriffen habe.

Er sagte, dass diese Operation mit einer Reihe von Hyperschallraketen des Typs „Palestine 2“ zu verschiedenen Zeitpunkten in den letzten 24 Stunden durchgeführt wurde und dass diese Operation mit den Operationen koordiniert sei, die die Armee der Islamischen Republik Iran und die IRGC gegen den verbrecherischen Feind Israel durchführen.

Er stellte schnell fest, dass die Operation erfolgreich gewesen war.