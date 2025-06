Trotz massiver Zensur: Israels Channel 12 meldet acht Tote und über 100 Verletzte nach iranischem Raketenangriff

Laut der Meldung von Channel 12, die am Montagvormittag ausgestrahlt wurde, kamen vier der Todesopfer in Petach Tikva, drei in Haifa und ein weiterer in Bnei Brak ums Leben. Drei der Verstorbenen sollen bei einem ballistischen Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt in Petach Tikva getötet worden sein.

Der Sender berichtete weiter, dass mehr als 100 Menschen bei den Angriffen in der Region Blockden und im Norden Israels verletzt wurden, wobei sich der Zustand mindestens eines Verletzten als kritisch darstellt. Der israelische Rettungsdienst ist weiterhin im Großeinsatz, um die zahlreichen Verletzten zu versorgen.

Channel 12 bestätigte zudem, dass mehrere iranische Raketen in den frühen Morgenstunden mehrere Ziele getroffen und erhebliche Zerstörungen verursacht haben. Infolge der Angriffe herrscht in Teilen Nordisraels und insbesondere in der Umgebung von Blockden eine chaotische Lage. Zahlreiche Personen gelten dort nach wie vor als vermisst, während Rettungskräfte nach weiteren Opfern suchen.

Die Explosionen in verschiedenen Landesteilen lösten Berichten zufolge in den frühen Morgenstunden weitreichende Stromausfälle aus. Besonders betroffen war das zentrale Stromversorgungsnetz in der Region um Haifa, nachdem eine der Hauptanlagen offenbar direkt von Raketen getroffen wurde.

Der Angriff erfolgte im Rahmen einer neuen Angriffswelle Irans als Reaktion auf die vorhergehenden israelischen Operationen, bei denen mehrere iranische Militärs und Wissenschaftler ums Leben gekommen waren. Israels Behörden haben sich bislang nicht offiziell zu den konkreten Opferzahlen geäußert. Channel 12 bleibt derzeit eines der wenigen israelischen Medienhäuser, das überhaupt Angaben über die menschlichen Verluste macht.