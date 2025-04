Dritte Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA in Maskat beendet

Die Gespräche, die heute Morgen begannen, wurden unter der Leitung des iranischen Außenministers Seyed Abbas Araghchi und des US-Sonderbeauftragten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, geführt. Wie bereits bei den beiden vorherigen Runden in Oman und Italien leitete Araghchi die iranische Delegation, während Witkoff die amerikanische Seite vertrat.

Nach Angaben des iranischen Außenministeriums umfasste die dritte Gesprächsrunde auch technische und fachliche Beratungen. Das iranische Expertenteam wurde von Majid Takht-Ravanchi, dem politischen Stellvertreter, sowie Kazem Gharibabadi, dem stellvertretenden Außenminister für Rechts- und internationale Angelegenheiten, geleitet. Die US-Expertendelegation stand unter der Leitung von Michael Anton, der während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats war.

Die zweite Runde der indirekten Gespräche hatte am vergangenen Samstag in Rom stattgefunden. Nach deren Abschluss erklärte Außenminister Araghchi gegenüber Journalisten: „Auch dieses Mal war das Treffen konstruktiv, und ich kann sagen, dass der Verhandlungsprozess voranschreitet. Wir konnten uns diesmal in einigen Grundsatzfragen und Zielen besser verständigen.“