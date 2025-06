Araghchi würdigt die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes gegen das zionistische Regime

Laut IRNA traf sich Jamil Mezher, der stellvertretende Generalsekretär der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), der an der Spitze einer Delegation des Politbüros nach Teheran gereist war, am Montagnachmittag mit Außenminister Seyyed Abbas Araghchi.

Der Außenminister würdigte in diesem Treffen den Widerstand und die Ausdauer des palästinensischen Volkes gegen die brutalen Verbrechen des zionistischen Regimes und erklärte: "Die Islamische Republik Iran erkennt die PFLP als eine der ältesten Widerstandsgruppen gegen das zionistische Regime in Palästina an und hegt großen Respekt für diese Front sowie ihren gefallenen und inhaftierten Generalsekretär."

Araghchi bekräftigte Irans prinzipielle und entschlossene Position zur Unterstützung der heiligen palästinensischen Sache und der Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt. Er fügte hinzu, dass Iran seine umfassende Unterstützung für das palästinensische Volk und den Widerstand besonders in politisch-diplomatischen Bereichen, in rechtlichen und internationalen Foren sowie in regionalen und internationalen Organisationen, insbesondere der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, fortsetzen werde.

Mezher berichtete über die Situation im Westjordanland, Jerusalem und im Gazastreifen. Er betonte, dass trotz der Intensivierung des Völkermords und der Verwendung von Hunger und Durst als Waffe gegen unschuldige Frauen und Kinder, das palästinensische Volk durch seinen Widerstand gegen die zionistischen Besatzer deren finstere Ziele verhindert habe. Dieser Widerstand werde bis zur vollständigen Beendigung der Aggression und der Durchsetzung der Rechte des palästinensischen Volkes fortgesetzt.