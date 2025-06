Erklärung des Ministeriums für Nachrichtendienste zur Operation der Beschaffung von Dokumenten des zionistischen Regimes

Laut dem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Ministeriums weisen die beschafften Dokumente inhaltlich eine thematische Vielfalt auf und besitzen strategischen, praktischen, forschungsbezogenen und wissenschaftlichen Wert. Die Informationen umfassen unter anderem Bereiche wie illegale und geheime Atomwaffenprogramme, einschließlich Einrichtungen, Forschung, Kooperationen mit amerikanischen und europäischen Institutionen sowie aktuelle und zukünftige nukleare Projekte des zionistischen Regimes.

Vollständiger Wortlaut der Erklärung:

In den gesegneten Tagen zwischen den beiden großen Festen Eid al-Adha und Eid al-Ghadir, im Geiste des tugendhaften Befehlshabers der Gläubigen, des Eroberers von Khaybar, Imam Ali ibn Abi Talib (Friede sei mit ihm), wird dem großen und treuen Volk des islamischen Iran mitgeteilt, dass seine namenlosen Söhne im Ministerium für Nachrichtendienste in einer beispiellosen Geheimdienstoperation einen schweren Schlag gegen das kindermordende zionistische Regime geführt haben.

Diese historische Operation, die darauf abzielte, an hochsensible, strategische und streng geheime Dokumente des Regimes zu gelangen, wurde in einem dynamischen Umfeld und unter dessen strengsten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Kürzlich wurde sie erfolgreich mit der Überführung einer großen Menge an Dokumenten ins Landesinnere abgeschlossen. Alle beteiligten Kräfte befinden sich wohlbehalten an ihren Standorten. Im Folgenden werden einige Aspekte und Errungenschaften dieser Operation zusammengefasst:

Inhaltliche Bedeutung der Dokumente:

Die beschafften Dokumente weisen thematische Vielfalt auf und besitzen strategischen, anwendungsbezogenen, forschungsrelevanten und wissenschaftlichen Wert. Sie enthalten unter anderem Informationen über illegale und geheime Atomwaffenprogramme, einschließlich Einrichtungen, Forschungskooperationen mit amerikanischen und europäischen Institutionen sowie aktuelle und zukünftige nukleare Projekte des zionistischen Regimes. Weitere Abschnitte umfassen militärische und raketenbezogene Programme, technische Unterlagen zu Projekten mit zivil-militärischer Doppelnutzung sowie Namen, Daten, Bilder und Adressen von Verantwortlichen, Beamten und Wissenschaftlern, die in diese Projekte involviert sind.

Besonders bemerkenswert ist die Erkenntnis, dass das zionistische Regime nicht nur eigene Staatsangehörige, sondern auch Forscher aus anderen Ländern einsetzt, deren vollständige Identitäten nun vorliegen. Ein Teil der Dokumente wird der stolzen iranischen Nation zugänglich gemacht, während wissenschaftliche und forschungsbezogene Erkenntnisse relevanten Institutionen im Land zur Nutzung übergeben werden. Ein beträchtlicher Teil der Dokumente dient unseren mächtigen Streitkräften, während andere Abschnitte mit befreundeten Staaten ausgetauscht oder anti-zionistischen Organisationen übergeben werden können.

Enthüllung westlicher Doppelmoral:

Die Dokumente belegen eindeutig, wie die USA und einige europäische Länder als Unterstützer, Partner und Auftragnehmer zur Weiterentwicklung der Rüstungsprogramme des verbrecherischen zionistischen Regimes beigetragen haben und dies weiterhin tun – während sie gleichzeitig die Islamische Republik Iran fälschlicherweise und mit zweierlei Maß messend beschuldigen, einen nicht-friedlichen Kurs zu verfolgen.

Seit Jahren betreibt das verhasste zionistische Regime unter dem Schutz der herrschenden Mächte eine heimliche nukleare Agenda, die entgegen ihrer Behauptungen Frieden und Sicherheit der Welt gefährdet. Währenddessen üben dieselben Mächte heuchlerisch enormen Druck auf unser Land aus – obwohl die Islamische Republik Iran stets betont hat, ausschließlich friedliche Nutzung der Kernenergie für Gesundheit und Wohlstand der Bürger anzustreben und entschieden den Bau von Atomwaffen ablehnt.

Lügen des zionistischen Regimes und internationaler Institutionen:

Zu den aufschlussreichsten Dokumenten gehören wiederholte Falschberichte des zionistischen Regimes an internationale Organisationen, die das friedliche Atomprogramm unseres Landes diffamieren. Noch bemerkenswerter ist, dass dieselben dreisten Lügen in den Berichten und Behauptungen dieser Institutionen ungeprüft übernommen wurden.

Durchführung der Operation:

Die Methoden, mit denen die namenlosen Soldaten des Imam der Zeit (Friede sei mit ihm) Zugang zu den Dokumenten erhielten und sie aus den besetzten palästinensischen Gebieten entfernten, waren so ausgeklügelt, dass sie die mehrfachen Sicherheitsbarrieren und komplexen Schutzmechanismen des selbstherrlichen Regimes vollständig unterliefen.

Die außerordentlichen Schutzmaßnahmen des Regimes für diese strategischen Dokumente machten eine ebenso intelligente und mehrschichtige Planung notwendig. Die Komplexität dieser Operation übersteigt bei Weitem das Verständnis des zionistischen Regimes – weshalb es auch nicht in der Lage ist, mit symbolischen Aktionen sein Sicherheitsversagen zu vertuschen. In jüngster Zeit hat es durch die Verhaftung einiger Zionisten lediglich versucht, seine beschädigte Reputation wiederherzustellen – ohne Erfolg.

Ein historischer Meilenstein für die Achse des Widerstands

Was das Ministerium für Nachrichtendienste nun in Händen hält, wurde unter Bedingungen beschafft, in denen das zionistische Regime sich als uneinnehmbar darstellen wollte. Während es aus früheren Geheimdienstniederlagen zu lernen glaubte und alle vermeintlichen Einfallstore verschlossen hatte, wurde es vom heldenhaften palästinensischen Widerstand („Sturm von Al-Aqsa“) getroffen – und erlitt ein beispielloses Sicherheitsdebakel.

Die jetzige Operation des Ministeriums markiert ohne Zweifel einen weiteren Wendepunkt in der verhängnisvollen Sicherheitsbilanz des zionistischen Regimes und einen einzigartigen historischen Triumph für die Achse des Widerstands. Sie entlarvt erneut den Mythos seiner Unantastbarkeit als Farce.

Dies ist ein weiterer Beweis für den unerschütterlichen Einsatz der namenlosen Soldaten des Imam der Zeit (Friede sei mit ihm), die ihr altes Gelübde erfüllen, mit ganzer Hingabe, professioneller Präzision und strategischer Weitsicht gegen die Feinde des stolzen iranischen Volkes zu kämpfen. Dieser Weg wird unter der weisen Führung unseres Obersten Führers, Seiner Eminenz Ayatollah Khamenei (möge er beschützt werden), bis zur Ankunft des verheißenen Imam (Friede sei mit ihm) fortgesetzt – mit der Hilfe Allahs, des Allmächtigen.