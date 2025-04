Baqaei: Indirekte Gespräche zwischen Iran und den USA werden in ernsthafter Atmosphäre fortgesetzt

Esmaeil Baqaei erklärte auf der Plattform X, dass die Gespräche in Muscat unter der Leitung von Außenminister Seyed Abbas Araghchi für die iranische Seite und Steve Witkoff, dem Sondergesandten des US-Präsidenten für den Nahen Osten, für die amerikanische Seite stattfinden. Wie bereits in den vorangegangenen Gesprächsrunden in Oman und Italien, führt Araghchi die iranische Delegation, während Witkoff das US-Verhandlungsteam leitet124.

Die aktuelle dritte Runde der indirekten Gespräche umfasst auch fachliche und technische Beratungen. Das iranische Expertenteam wird von Majid Takht-Ravanchi, dem stellvertretenden Außenminister für politische Angelegenheiten, und Kazem Gharibabadi, dem stellvertretenden Außenminister für Rechts- und internationale Angelegenheiten, geleitet.

Auf amerikanischer Seite führt Michael Anton das Expertenteam, der zuvor Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates während der ersten Präsidentschaft von Donald Trump war.

Die Gespräche, die weiterhin unter Vermittlung des omanischen Außenministers stattfinden, zielen darauf ab, Fortschritte bei der Aufhebung der US-Sanktionen gegen Iran zu erzielen und den friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms zu bestätigen. Beide Seiten bleiben in ihren jeweiligen Positionen standhaft und setzen den Dialog über den Vermittler Oman fort