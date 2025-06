Takht Ravanchi: Irans Antwort auf den Vorschlag der USA ist logisch und verlässlich für die Fortsetzung der Verhandlungen

„Majid Takht Ravanchi“, der stellvertretende politische Minister des Auswärtigen Amtes, antwortete in einem ausführlichen Gespräch mit IRNA, dessen vollständiger Bericht am Dienstag, dem 10. Juni, veröffentlicht wird, auf die Frage, wann die Antwort der Islamischen Republik Iran auf den schriftlichen Vorschlag der USA finalisiert und dem omanischen Partner übergeben wird: „Wir arbeiten an einer Antwort, die noch nicht endgültig ist.“

Er fügte hinzu: „Es wurde gute Arbeit daran geleistet, und wir glauben, dass die Antwort, die wir geben werden, vernünftig sein wird. Wir hoffen, dass diese Arbeit in den nächsten Tagen abgeschlossen wird und dem Außenminister von Oman zur Verfügung steht, damit sie von ihm an die Amerikaner weitergegeben wird.“

Auf eine weitere Frage von IRNA zu den Einzelheiten des von Iran vorgelegten Vorschlags sagte der stellvertretende Minister: „Unser Plan ist definitiv kein einfacher Satz oder Absatz, der leicht zu einem Nein führen kann. Es gibt sicherlich Inhalte, die unsere Ernsthaftigkeit zeigen, und es zeigt, dass unsere Argumentation einen Rahmen hat und wir auf der Grundlage bestimmter Prinzipien arbeiten wollen. Unsere Arbeit hat Logik.“

Takht Ravanchi betonte, dass der vorbereitete Text noch nicht endgültig ist, und sagte: „Der Text ist akzeptabel und kann als Grundlage dienen. Wenn es politischen Willen auf der anderen Seite gibt, denken wir, dass es Raum für Verhandlungen gibt. Es ist natürlich, dass der Text, der in internationalen Verhandlungen vorgelegt wird, der Beginn der Arbeit ist und wir auf dieser Grundlage in tiefere Verhandlungen eintreten müssen. Möglicherweise erreichen wir schneller eine Einigung über einen Teil des Textes, während ein anderer Teil mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte.“

Der stellvertretende politische Minister fügte hinzu: „Die Realität ist, dass wir derzeit nicht über einen sehr langen Text sprechen, da wir keinen umfassenden und langwierigen Vertrag oder ein Abkommen vorlegen wollen, dessen Erstellung schwierig und zeitaufwendig wäre. Der Plan, den wir vorgelegt haben, ist ein Rahmen für eine Vereinbarung; wenn wir uns über diesen Rahmen einig werden, werden detailliertere Verhandlungen über die Einzelheiten beginnen. Unser Gefühl ist, dass, wenn dieser Rahmen akzeptiert wird, daraus eine Vereinbarung hervorgehen wird, mit der beide Seiten zufrieden sind.“

Majid Takht Ravanchi betonte weiter in seiner Antwort auf die Fragen von IRNA, dass der von Teheran vorgeschlagene Text das Fenster zur Diplomatie offenhalten kann, um den laufenden Prozess in Richtung eines endgültigen Abkommens fortzusetzen.