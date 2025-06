In einem Beitrag erklärte Michail Uljanow: "Die Sitzung des Gouverneursrats der IAEA beginnt morgen (9. Juni). Es ist mit einer hitzigen Debatte über das iranische Atomprogramm zu rechnen. Die USA und die europäische Troika beabsichtigen, einen Resolutionsentwurf in diesem Zusammenhang vorzulegen. Diese Maßnahme wird sicherlich keine positiven Ergebnisse bringen."

Die westlichen Länder versuchen weiterhin, durch die Ausarbeitung eines neuen Resolutionsentwurfs im kommenden Gouverneursrat der IAEA politische Spielchen gegen das friedliche Atomprogramm Irans zu spielen. Sie wollen Themen, die vor zehn Jahren im Rahmen des Atomabkommens (JCPOA) als abgeschlossen galten, als politisches Druckmittel gegen Iran wiederbeleben – ein Schritt, auf den Iran mit ernsthaften und entschlossenen Maßnahmen reagieren wird.

Westliche Medien, darunter die Associated Press, berichten, dass die drei europäischen Länder (Frankreich, Großbritannien und Deutschland) zusammen mit den USA einen Resolutionsentwurf gegen Iran für die bevorstehende Sitzung des Gouverneursrats ausgearbeitet haben. Laut diesen Berichten soll der Entwurf Iran zum ersten Mal seit 20 Jahren der "Nichteinhaltung" seiner Verpflichtungen aus dem Sicherheitsabkommen beschuldigen.

Der Entwurf, dessen ursprünglicher Text angeblich von der Associated Press eingesehen wurde, behauptet, dass Iran seit 2019 nicht in vollem Umfang und rechtzeitig mit der IAEA über "nicht deklarierte nukleare Materialien und Aktivitäten an mehreren Standorten" kooperiert hat. Zudem wird in dem Text behauptet, dass die Unfähigkeit der IAEA, Garantien über die friedliche Nutzung des iranischen Atomprogramms zu geben, ein Thema ist, das in die Zuständigkeit des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen fallen könnte.

Berichten zufolge befindet sich der Text des Resolutionsentwurfs noch in der Beratungsphase unter den Mitgliedern des Gouverneursrats, und es besteht die Möglichkeit, dass er bis zur offiziellen Verabschiedung geändert wird.

Seyed Abbas Araqchi, der Außenminister Irans, schrieb kürzlich auf seinem X-Profil: "Nach jahrelanger guter Zusammenarbeit mit der IAEA – die zur Verabschiedung einer Resolution führte, die die voreingenommenen Behauptungen über die 'möglichen militärischen Dimensionen' (PMD) des friedlichen Atomprogramms Irans als abgeschlossen erklärte – wird mein Land erneut der 'Nichteinhaltung' beschuldigt."

Er fügte hinzu: "Die falschen Anschuldigungen gegen Iran wegen Verstößen gegen das Sicherheitsabkommen – basierend auf schwachen und politisierten Berichten – erfolgen offensichtlich mit dem Ziel, eine Krise zu schaffen."