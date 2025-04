 Baqaei: Verständigung setzt Respekt vor legitimen Rechten Irans voraus

Esmaeil Baqaei teilte mit, dass die dritte Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA, die gegen 10 Uhr Ortszeit begonnen hat, wie in den beiden vorherigen Runden unter Vermittlung des omanischen Gastgebers stattfindet. Die Leiter der iranischen und amerikanischen Delegationen nehmen in getrennten Räumen an den Verhandlungen teil.

Er ergänzte, dass das iranische Fach- und Expertenteam unter Leitung der politischen sowie völkerrechtlichen Stellvertreter des Außenministeriums mit erfahrenen Experten aus den Bereichen Sanktionen, Wirtschaft und Bankenwesen sowie Nuklearfragen und Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde an den Gesprächen beteiligt ist und seinen Aufgaben nachgeht.

Der Sprecher des Außenministeriums betonte, dass die Islamische Republik Iran in ihrer grundsätzlichen Position zur Notwendigkeit der Beendigung ungerechter Sanktionen und zur Bereitschaft, Vertrauen in die friedliche Natur des iranischen Atomprogramms zu schaffen, standhaft bleibt.

Baqaei hob abschließend hervor: Die Erfahrung habe gezeigt, dass eine Verständigung Respekt vor den legitimen Rechten Irans gemäß dem Atomwaffensperrvertrag und glaubhafte Zusicherungen für ein wirksames Ende der Sanktionen voraussetzt.