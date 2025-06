Tacht-Rawanchi: Verhandlungen zwischen Iran und USA nicht in einer Sackgasse

Seit dem Beginn der indirekten Verhandlungen zwischen der Islamischen Republik Iran und den Vereinigten Staaten unter Vermittlung des Sultanats Oman sind noch keine drei Monate vergangen. Bisher fanden fünf Runden dieser Gespräche in Maskat, der Hauptstadt Omans, und in Rom, der Hauptstadt Italiens, statt. Laut Ismail Baghaei, dem Sprecher des Außenministeriums, wird die sechste Runde dieser Konsultationen am Sonntag, dem 25. Khordad (14. Juni), in Maskat stattfinden. Was diese sechste Runde zur schwierigsten und sensibelsten Phase der Verhandlungen macht, ist die Beharrlichkeit des amerikanischen Teams auf einer „Null-Anreicherung“ im Iran und Teherans unverrückbare Haltung, diese rote Linie als fest und unveränderlich zu betrachten.

Im Folgenden lesen Sie Auszüge aus dem IRNA-Interview mit Majid Tacht-Rawanchi, einem Mitglied des iranischen Verhandlungsteams mit den USA:

Sind die Verhandlungen zwischen Iran und den USA in eine Sackgasse geraten?

Nein, ich halte den Begriff „Sackgasse“ überhaupt nicht für zutreffend. In internationalen Verhandlungen gibt es immer Höhen und Tiefen. Egal, ob es um Themen der internationalen Friedenssicherung geht oder um Bereiche wie den Welthandel – jede Verhandlung mit internationalem Charakter hat ihre eigenen Sensibilitäten und erfordert viel Geduld, bis sie zu einem Ergebnis führt. Daher wäre es meines Erachtens nicht angemessen, voreilige Schlüsse über Verhandlungen zu ziehen, die erst seit wenigen Monaten laufen.

Ist die iranische Antwort auf das schriftliche US-Proposal, das durch den omanischen Außenminister an seinen iranischen Amtskollegen übergeben wurde, bereits fertiggestellt, und wann wird diese Antwort der omanischen Seite übermittelt?

Wir arbeiten an der Antwort, die jedoch noch nicht finalisiert ist. Wir hoffen, dies in den kommenden Tagen abschließen zu können.

Hat das amerikanische Verhandlungsteam, insbesondere Steve Wittkopf, seine ursprüngliche Position zur Urananreicherung auf iranischem Boden nach der dritten Runde geändert?

Herr Wittkopf selbst vertrat hier zwei unterschiedliche Standpunkte. Zunächst sprach er über eine Anreicherung von 67,3 %; einige Wochen später widerrief er diese Aussage in einem Interview und erklärte, der Iran benötige überhaupt keine Anreicherung. Abgesehen davon, was in den Verhandlungen gesagt wurde, widerspricht seine öffentliche Position zumindest seinen früheren Äußerungen. Solche Widersprüche trüben die Verhandlungsatmosphäre – wenn man mit einem verantwortlichen Verhandler spricht, der widersprüchliche Aussagen tätigt, hat das natürlich negative Auswirkungen.

Die sechste Runde wird die erste sein, in der wir unsere Position zu den schriftlichen Vorschlägen der amerikanischen Seite darlegen werden. Falls das Thema „Null-Anreicherung“, das in öffentlichen Stellungnahmen erwähnt wird, auch in den Verhandlungen zur Sprache kommt, ist unsere Haltung klar und unsere Antwort eindeutig.