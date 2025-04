Der Außenminister des Oman fügte hinzu: „Diese Gespräche gewinnen an Dynamik.“

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran traf am Freitagabend in Rom, der Hauptstadt Italiens, ein, um an der Spitze einer politischen und juristischen Delegation die zweite Runde indirekter Gespräche mit den Vereinigten Staaten zu führen. Die erste Runde dieser Gespräche fand letzten Samstag in Maskat, Oman, statt.