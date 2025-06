Araqchi: Die Außenpolitik der 14. iranischen Regierung basiert auf der Stärkung der regionalen Zusammenarbeit

In einem Exklusivinterview mit dem libanesischen Fernsehsender Al-Manar sagte der iranische Außenminister Araqchi: „Die Reise nach Beirut steht im Einklang mit der iranischen Politik, die Beziehungen zur neuen libanesischen Regierung zu stärken.“

Er fügte hinzu: „Diese Treffen waren konstruktiv und führten zu Vereinbarungen über den Ausbau der Wirtschafts- und Handelskooperation und eine stärkere politische Koordinierung. All dies basiert auf dem Respekt für die Souveränität beider Länder und dem Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen.“

Araqchi sagte: „Ich habe die Frage der iranischen Flüge nach Beirut mit libanesischen Beamten besprochen, und der Iran hat seine Bereitschaft erklärt, alle technischen und administrativen Bedenken zu prüfen und auszuräumen. Im Libanon besteht der echte Wille, dieses Problem zu lösen und die Direktflüge zwischen den beiden Ländern wiederherzustellen.“

Er erklärte weiter, dass die Hisbollah eine unabhängige Organisation sei, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage der nationalen Interessen des Libanon treffe, und fügte hinzu: „Die Entscheidung über die Frage der Widerstandswaffen liegt in der Verantwortung des Widerstands und der libanesischen Streitkräfte, und die politische Unterstützung des Iran bedeutet in keiner Weise eine Einmischung in souveräne Entscheidungsprozesse.“

Araghchi betonte außerdem, dass der Iran die Urananreicherung als eine der wichtigsten Errungenschaften seiner Wissenschaftler betrachte und sie niemals ignorieren werde. Er sagte: „Die Anreicherung ist für die Deckung unseres medizinischen und industriellen Bedarfs unerlässlich. Im Inland produzierte radioaktive Isotope helfen jährlich bei der Behandlung von über einer Million Patienten.“