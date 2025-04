Zweite Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den USA beendet - Dritte Runde kommende Woche erwartet

Die zweite Runde der indirekten Gespräche zwischen den Verhandlungsdelegationen des Irans und der Vereinigten Staaten, die unter Vermittlung des Sultanats Oman im diplomatischen Gebäude des Landes in Rom stattfand, ist planmäßig vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Die dritte Gesprächsrunde wird im Laufe der kommenden Woche stattfinden.

Wie der IRNA-Korrespondent aus Rom berichtet, verließen die Delegationen beider Seiten, die iranische unter der Leitung von Seyed Abbas Araghchi und die amerikanische unter der Leitung von Steve Witkoff, vor wenigen Minuten das Gebäude der omanischen Botschaft in Rom.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, traf am Freitagabend, den 17. April, in Begleitung einer politischen und juristischen Delegation in Rom, der Hauptstadt Italiens, ein, um an der zweiten Runde der indirekten Gespräche mit den USA teilzunehmen. Die erste Runde dieser Verhandlungen hatte am vergangenen Samstag, den 10. April, in Maskat im Oman stattgefunden.