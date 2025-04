Baqaei: Iranische und amerikanische Delegationen befinden sich in getrennten Räumen

Baqaei betonte, dass die Gespräche zwischen den iranischen und amerikanischen Delegationen weiterhin indirekt verlaufen. „Die indirekten Verhandlungen zwischen der Islamischen Republik Iran und den USA haben vor etwa einer Stunde in der Residenz des omanischen Botschafters begonnen und finden unter Vermittlung des omanischen Außenministers statt“, erklärte er.

Der Sprecher wies darauf hin, dass die Durchführung der Gespräche wie in der ersten Runde organisiert sei: Beide Delegationen sind in getrennten Räumen untergebracht. Der omanische Außenminister habe an diesem Tag einen vollen Terminkalender und pendle fortlaufend zwischen den beiden Delegationen – dem iranischen Außenminister und der amerikanischen Seite – um Botschaften zu übermitteln.

Baqaei berichtete außerdem von einem vorbereitenden Treffen mit dem omanischen Außenminister vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen, um die Vorgehensweise abzustimmen. Auch diese zweite Runde wird, wie schon zuvor, durch Oman vermittelt und findet indirekt statt.

Bezüglich bestimmter Medienberichte über den Ablauf der Gespräche zwischen Iran und den USA erklärte der Sprecher, es sei nichts Ungewöhnliches, dass unterschiedliche oder sogar falsche Nachrichten kursieren.

Iran sei es gewohnt, mit Falschmeldungen und irreführenden Darstellungen umzugehen. Entscheidend sei, dass das Außenministerium und die Medien des Landes ihrer Aufgabe nachkommen und die Öffentlichkeit rechtzeitig und korrekt informieren.