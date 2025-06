Irans Brief an den UN-Sicherheitsrat als Reaktion auf haltlose US-Anschuldigungen

Teheran (IRNA) - Der Botschafter und Ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen bezeichnete die US-Vorwürfe gegen den Iran in einem Brief an den UN-Generalsekretär und den Präsidenten des Sicherheitsrats als unbegründet und erklärte: „Die USA haben erneut beschlossen, den Sicherheitsrat an der Erfüllung seiner Aufgaben zu hindern und durch politische und voreingenommene Anschuldigungen gegen andere die öffentliche Meinung vom beispiellosen Leid des palästinensischen Volkes abzulenken.“

„Der Sicherheitsrat muss seiner Verantwortung im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen nachkommen und unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um die brutale israelische Aggression zu beenden, die Blockade des Gazastreifens aufzuheben, einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand herbeizuführen, einen erweiterten humanitären Zugang zu gewährleisten und das Leiden des palästinensischen Volkes zu beenden“, sagte Amir Saeid Irvani. „Wir weisen hiermit die haltlosen Hinweise und haltlosen Anschuldigungen des US-Vertreters vor der Abstimmung über den Resolutionsentwurf zum Waffenstillstand im Gazastreifen während der 9929. Sitzung des Sicherheitsrats unter der Tagesordnung „Die Lage im Nahen Osten, einschließlich der Palästinafrage“ entschieden zurück“, fuhr er fort. „Zu einem Zeitpunkt, an dem der Sicherheitsrat einig und dringlich hätte handeln sollen, um das beispiellose Leid des palästinensischen Volkes zu beenden, das unter unerbittlichen Bombardierungen, Zwangsvertreibungen, Hungersnöten und der systematischen Zerstörung der zivilen Infrastruktur leidet, haben die Vereinigten Staaten erneut beschlossen, den Sicherheitsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu behindern“, bemerkte er. „Noch verheerender ist das Veto der USA gegen einen Resolutionsentwurf, der von gewählten Mitgliedern des Sicherheitsrates eingebracht wurde und auf die Verhängung eines sofortigen, dauerhaften und bedingungslosen Waffenstillstands und die Gewährleistung eines ungehinderten humanitären Zugangs abzielte“, fuhr er fort.