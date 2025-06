Die muslimischen Regierungen müssen alle Hilfsmöglichkeiten für das zionistische Regime blockieren

Die Botschaft des Führers der Islamischen Revolution, die heute Morgen (Donnerstag) von Hojjatoleslam Walmuslimin Nawab (dem Vertreter des Obersten Führers für Hadsch- und Pilgerangelegenheiten und Oberhaupt der iranischen Pilger) in der Arafat-Wüste verlesen wurde, lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.

Der Hadsch ist der Wunsch der Gläubigen, das Fest der Eifrigen und die spirituelle Nahrung der Glücklichen. Begleitet von der Kenntnis seiner geheimnisvollen Tiefe ist er die Heilung der größten Leiden der islamischen Umma und der gesamten Menschheit.

Die Hadsch-Reise ist nicht mit anderen Reisen vergleichbar, die aus geschäftlichen, touristischen oder anderen Gründen unternommen werden. Manchmal werden während der Hadsch auch gottesdienstliche Handlungen oder gute Taten verrichtet. Das Hadsch-Ritual vereint symbolische Beispiele dieses Lebens, führt den Pilger darin ein und lädt ihn dazu ein.

Diese Einladung muss gehört werden; man muss sie verstehen und entschlossen sein, die Lektionen anzuwenden. Jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Schritt auf diesem Weg gehen.

Die islamische Welt muss diese Lehren heute mehr denn je anwenden. Dies ist die zweite Hadsch-Pilgerfahrt, die mit den Tragödien in Gaza und Westasien zusammenfällt. Die kriminelle zionistische Bande, die Palästina regiert, hat die Tragödie in Gaza mit erstaunlicher Grausamkeit und beispielloser Boshaftigkeit auf ein unglaubliches Niveau gebracht.

Heute sterben palästinensische Kinder nicht nur durch Bomben, Kugeln und Raketen, sondern auch durch Durst und Hunger. Die Zahl der trauernden Familien, der Jugendlichen und der Väter und Mütter wächst täglich. Wer sollte sich dieser menschlichen Katastrophe entgegenstellen?

Zweifellos sind islamische Staaten die ersten Adressaten dieser Pflicht, und die Nationen sind diejenigen, die von ihnen verlangen, dieser Pflicht nachzukommen. Muslimische Staaten mögen in verschiedenen Fragen politische Meinungsverschiedenheiten haben, doch sollte sie dies nicht daran hindern, in der Gaza-Frage zu einer Einigung zu kommen, zusammenzuarbeiten und die heute am stärksten unterdrückte Bevölkerungsgruppe der Welt zu verteidigen.