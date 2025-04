Außenminister: Indirekte Gespräche mit den USA treten in nächste Phase ein / Oman nächster Verhandlungsort

„Seyed Abbas Araghchi“, der iranische Außenminister, beantwortete nach dem planmäßigen Ende der zweiten Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten in der omanischen Botschaft in Rom die zahlreichen Fragen der anwesenden Journalisten zu dem, was hinter den verschlossenen Türen der omanischen Botschaft zwischen den beiden Delegationen mit der Anwesenheit und Vermittlung des omanischen Außenministers geschah.

Araghchi wies darauf hin, dass die zweite Gesprächsrunde etwa vier Stunden dauerte, und sagte: „Auch diesmal war es ein gutes Treffen, und ich kann sagen, dass der Verhandlungsprozess voranschreitet. Wir haben dieses Mal ein besseres Verständnis für eine Reihe von Prinzipien und Zielen erzielt, und schließlich wurde vereinbart, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden und in die nächste Phase eintreten.“

Der Außenminister gab die Nachricht bekannt, dass aufgrund der erzielten Fortschritte Expertensitzungen der Delegationen beider Seiten beginnen werden, und fügte hinzu: „Ab Mittwoch, dem 22. April, werden auf Expertenebene technische Gespräche beginnen, und es ist selbstverständlich, dass die Experten mehr Zeit haben werden, ins Detail zu gehen und einen Rahmen für eine Einigung zu entwerfen.“

Araghchi sagte, dass Samstag als Datum für die dritte Runde der indirekten Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten festgelegt wurde, und fügte hinzu: „Wir werden uns nächsten Samstag erneut im Oman treffen, um die Ergebnisse der Arbeit der Experten zu überprüfen und zu sehen, wie nahe wir dem Erreichen einer Einigung sind.“

Auf die Frage, ob er diese Gesprächsrunde als konstruktiv bezeichnen würde, antwortete Araghchi: „Die Verhandlungen fanden in einer konstruktiven Atmosphäre statt, und ich kann sagen, dass sie voranschreiten und wir uns vorwärts bewegen.“

Auf eine Frage zu einigen in den Medien geäußerten Spekulationen über die direkte Durchführung dieser Verhandlungsrunde sagte der Außenminister: „Wie dem auch sei, Spekulationen, Interpretationen und persönliche Analysen oder solche mit unterschiedlichen Zielen gibt es immer bei jeder Verhandlung. Das haben wir schon oft erlebt."

"Es mag Einzelpersonen oder Parteien mit bestimmten Absichten oder einige mit ihrem eigenen Interesse geben, die Spekulationen anstellen. Ich bestätige keine dieser Spekulationen, und was hinter dem Verhandlungstisch passiert, ist für den Verhandlungstisch bestimmt. Wenn die Verhandlungen zu einem Ergebnis führen, werden sie ihre Ergebnisse zeigen. Ich denke, es ist besser, wenn weder die Öffentlichkeit noch die Medien diesen Spekulationen zu viel Aufmerksamkeit schenken.". so er.