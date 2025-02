CEO von IRNA: Die Strategie des Widerstandes ist noch immer die beste Lösung

Die wichtigsten Themen des Interviews von Hossein Jaberi Ansari mit der Zeitschrift „Asr Andisheh“ sind folgende:

- Meiner Meinung nach war die Operation vom 7. Oktober wie ein politisches, militärisches und sicherheitspolitisches Erdbeben für Israel. Ein Erdbeben, das die strukturelle Schwäche des Regimes offenlegt. Man sollte sich dies jedoch nicht als das Ende Israels vorstellen, ebenso wenig wie man sich gottgleiche Vorstellungen von der Macht Israels machen sollte.

Die Operation im Oktober war für Israel eindeutig auf allen Ebenen ein großer Misserfolg – ​​von der militärischen und sicherheitspolitischen bis hin zur strategischen und politischen Ebene. Aber bedeutet diese Niederlage das Ende Israels? Definitiv nicht.

Israel ist ein internationales Phänomen, das von seiner Entstehung bis zum heutigen Tag mit der Unterstützung und Beteiligung globaler Mächte entstanden und erhalten wurde. Die Gründung Israels wäre ohne das Eingreifen internationaler Mächte, insbesondere Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, nicht möglich gewesen.

Wenn die internationale Machtstruktur Israel im Stich lässt, wird dieses Gebilde innerhalb von ein bis drei Jahren vollständig verschwinden.

So wie internationale Mächte bei der Gründung Israels eine grundlegende Rolle spielten, ist auch der Fortbestand dieses Regimes in hohem Maße von der Unterstützung eben dieser Strukturen abhängig. Ohne diese Unterstützung hätte Israel niemals auf diese Weise überleben können.

Das Ideal des Kampfes für die vollständige Befreiung Palästinas, einst die Hauptparole der Araber, wurde im Rahmen internationaler Verhandlungen und Abkommen auf begrenzte und kompromittierende Ziele reduziert. Die Islamische Revolution im Iran schlug einen Weg vor, der weder auf klassischem Krieg noch auf Kapitulation und Kompromissen basierte.

Dieser Strategie zufolge bedeutet eine Kapitulation vor der bestehenden Realität nicht, wenn die internationalen Machtverhältnisse eine direkte militärische Konfrontation mit Israel nicht möglich machen. Der Widerstand muss fortgesetzt werden, bis das Regime allmählich schwächer wird und wir, wenn die entsprechenden regionalen und internationalen Bedingungen gegeben sind, Zeugen seines Zusammenbruchs von innen werden.

Die Islamische Revolution im Iran selbst ist ein Beispiel für einen solchen Prozess. Ein Phänomen, das im Laufe der Jahre und mit der Erosion der bestehenden Machtstrukturen zum Tragen kam. Das Martyrium der Anführer des Widerstands bedeutet niemals das Ende des Kampfes oder das Ende der Errungenschaften.

Während der Iran wegen des Vorwurfs eines möglichen Atomprogramms seit mehr als zwei Jahrzehnten unter großem Druck steht, sieht sich Israel – das über Hunderte von Atomsprengköpfen verfügt und in der Region offiziell als Atommacht anerkannt ist – international keiner Verantwortung ausgesetzt.

Widerstand ist zwar ein schwieriger und kostspieliger Weg, aber er ist die einzige Möglichkeit, diesem globalen Projekt entgegenzutreten und Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu schaffen. Es erscheint undenkbar, dass wirklicher Frieden erreicht werden könnte, selbst wenn er auf Minimalstandards wie einer Einigung über 20 oder 22 Prozent des palästinensischen Territoriums beruht.

Unter solchen Umständen ist die einzige realistische und praktische Lösung die Fortsetzung der Strategie des Widerstandes, denn Dialog und Frieden sind nicht nur keine Lösung, sondern werden von Israel sogar abgelehnt.

Widerstand gegen Israel und den Zionismus bedeutet, sich gegen ein großes, vielschichtiges Projekt zu stellen, dessen Ziel darin besteht, die Vorherrschaft Israels in der Region auszuweiten. Dieser Weg erfordert ein genaues Verständnis des Ziels, des Fahrplans und der Strategie, und der kleinste Fehler in diesen Angelegenheiten kann zu einer Abweichung vom richtigen Weg führen.

Würde Israel heute den Sieg in Gaza erklären, würde der Widerstand aus dem Untergrund an die Oberfläche kommen und die Initiative ergreifen. Dies zeigt, dass die strategische Lage trotz aller Verluste noch immer in den Händen des Widerstands liegt.

Dieser Mentalitätswandel hat dazu geführt, dass die Palästinenser ihrem Land treu bleiben, trotz der großflächigen Zerstörung im Gazastreifen und dem Tod Tausender von Menschen.