Der Chef der iranischen Justiz reist nach China

Am morgigen Montag, dem 21. April, wird der Chef der Justiz, Gholamhossein Mohseni-Eschei, an der Spitze einer hochrangigen Justizdelegation zur Teilnahme am 20. Gipfeltreffen der Präsidenten der Justizsysteme der SOZ-Mitgliedsländer nach Hangzhou, China, reisen.

Während seines Aufenthalts wird Mohseni-Eschei sowohl bei der Eröffnungs- als auch bei der Abschlusszeremonie des 20. Treffens der Justizchefs der SOZ-Länder sprechen und zudem bilaterale Treffen mit den Leitern der Justizbehörden der Mitgliedsstaaten abhalten.

Zudem wird der Justizchef strategische und praktische Vorschläge zur weiteren Stärkung der rechtlichen und gerichtlichen Zusammenarbeit sowie zur Verbesserung der Koordination zwischen den SOZ-Mitgliedsstaaten unterbreiten.