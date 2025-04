Tausende Amerikaner protestieren gegen Trump

„Könige haben in Amerika keinen Platz“ skandierten Demonstranten am Samstag Ortszeit bei einer Demonstration vor der New Yorker Hauptbibliothek.

Die Demonstranten protestierten auch gegen Trumps Abschiebung illegaler Einwanderer und skandierten: „Einwanderer sind hier willkommen.“

In Washington demonstrierten Demonstranten gegen Trumps Vorgehen, das sie als Bedrohung der US-Verfassung betrachten.

Ein Demonstrant, der an der Kundgebung vor dem Weißen Haus teilnahm, sagte, die Trump-Regierung greife „direkt die Rechtsstaatlichkeit an und verstoße gegen die Notwendigkeit, dass die Regierung davon Abstand nimmt, amerikanische Bürger auszubeuten“.

Der Demonstrant hatte die Freilassung von Mahmoud Khalil gefordert, einem Studenten, der Palästina unterstützt. Khalil steht kurz davor, wegen seiner Teilnahme an antiisraelischen Demonstrationen aus den USA abgeschoben zu werden.

„Wir sind in großer Gefahr“, sagte ein Demonstrant in New York und fügte hinzu, Trump sei „viel dümmer als Hitler und andere Faschisten“.