Irans Präsident spricht sein Beileid zum Tod von Papst Franziskus aus

In einer Botschaft am Montag drückte Masoud Pezeshkian allen katholischen Christen auf der ganzen Welt sein Beileid zum Tod von Papst Franziskus, dem geistlichen Oberhaupt der Katholiken weltweit, aus.

Der Präsident erklärte in dieser Botschaft: „Einer der Höhepunkte seines Lebens und seiner Führung war seine humanitäre Haltung gegen unmenschliches Verhalten in der Welt, insbesondere seine klare Haltung und Verurteilung des Völkermords des israelischen Regimes in Gaza und seine Forderung, die Tötung unschuldiger palästinensischer Frauen und Kinder zu beenden.“

„Als Oberhaupt der Katholiken widmete Papst Franziskus sein Leben der Verbreitung der Lehren Jesu Christi, insbesondere der Lehre von Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit, der interreligiösen Interaktion und dem Dialog zur Erreichung von Frieden, Freundschaft und globaler Sicherheit, und unternahm wirksame und nachhaltige Anstrengungen in dieser Richtung“, fügte er hinzu.

„Ich ehre sein Andenken und bitte gemäß der islamischen Tradition den allmächtigen Gott, der Seele dieses religiösen Führers seine unendliche Gnade und ewigen Frieden zu gewähren“, stellte er fest.