Trump: Sehr gute Gespräche mit Iran geführt

Am Montag äußerte sich Trump im Weißen Haus gegenüber Journalisten zufrieden über den Verlauf der Gespräche mit Iran und betonte, die Treffen seien „sehr gut“ gewesen.

Die erste Runde der indirekten Verhandlungen zwischen Iran und den USA fand am 12. April unter Vermittlung Omans in Maskat statt, gefolgt von einer zweiten Gesprächsrunde am vergangenen Samstag in Rom.

Beide Seiten zeigten sich optimistisch hinsichtlich einer Fortsetzung des Dialogs, der demnächst erneut in Oman weitergeführt werden soll.

Trump kündigte zudem an, in den kommenden drei Tagen vollständige Details zu den Fortschritten in den Friedensgesprächen zur Ukraine bekanntzugeben und erklärte, dass auch in diesem Bereich „sehr gute“ Sitzungen abgehalten wurden.