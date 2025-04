Justizchef in China eingetroffen

Gholamhossein Mohseni-Eje’i, Vorsitzender der Justiz der Islamischen Republik Iran, kam am Montag in die Stadt Hangzhou in China, um an der 20. Tagung der Vorsitzenden der Justizsysteme der Mitgliedstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teilzunehmen, und wurde von den offiziellen Vertretern dieses Landes empfangen.

Mohseni-Eje’i, der eine hochrangige Justizdelegation anführt, wird während der Tagung sowohl bei der Eröffnungs- als auch bei der Abschlusszeremonie sprechen und bilaterale Treffen mit den Vorsitzenden der Justizorgane der Mitgliedstaaten abhalten. Er wird strategische und praktische Vorschläge zur weiteren Entwicklung der Koordination und Zusammenarbeit in rechtlichen und justiziellen Fragen zwischen den Mitgliedstaaten der Organisation für Zusammenarbeit Shanghai unterbreiten.

Diese Reise erfolgt im Rahmen der Stärkung der internationalen justiziellen Zusammenarbeit und der Förderung der rechtlichen Interaktionen zwischen den Mitgliedern dieser wichtigen regionalen Organisation.

