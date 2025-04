Iranische Vertretung erklärt die Absage von Araghchis Rede auf der Washingtoner Konferenz

Laut Mitteilung der iranischen UN-Vertretung wurde die Absage aufgrund einer Entscheidung der Konferenzveranstalter getroffen, die Redeform von einem Vortrag zu einer Debatte zu ändern.

Obwohl die Vertretung diese Entscheidung bedauert, wird der vollständige Text der Rede des Ministers zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Diese Änderung erfolgte im Kontext der geplanten Teilnahme Araghchis an der renommierten Konferenz in Washington, die als bedeutende Plattform für den Austausch zu nuklearpolitischen Fragen gilt und in der aktuelle Entwicklungen im Bereich der nuklearen Sicherheit diskutiert werden.