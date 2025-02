Pezeshkian: „Wir verhandeln, aber nicht um jeden Preis“

Bei einem Treffen mit Eliten und Wissenschaftlern in der westlichen Provinz Teheran sagte der iranische Präsident am Donnerstag mit Bezug auf die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza und im Libanon und die Unterstützung dieser Verbrechen durch falsche Menschenrechtsaktivisten: „Kein waches Gewissen kann akzeptieren, was das verbrecherische Israel den wehrlosen Menschen in Gaza, im Libanon und in Palästina angetan hat.“

„Die USA und Europa haben nicht nur die Brutalität des zionistischen Regimes unterstützt, sondern es auch mit Bomben und Waffen versorgt“, fügte er hinzu.

„Sie glauben, sie könnten uns mit Drohungen zu allem zwingen. Wir sind Menschen und reden respektvoll miteinander, aber wir werden uns nicht der Gewalt beugen“, bemerkte er.

„Wären eine Milliarde Muslime in der Region Brüder gewesen, hätte das völkermörderische zionistische Regime mit einer Bevölkerung von zwei Millionen eine solche Situation für die Muslime nicht schaffen können. Manche haben Angst vor Israel, weil es von Amerika unterstützt wird, aber wir haben keine Angst und werden keine Angst haben, und das passt zu unserer Gesellschaft“, schloss er.