Iran betont Ernsthaftigkeit bei Verhandlungen und lehnt Verzögerungen ab

Ebrahim Rezai sagte gegenüber Reportern über die heutige Sitzung des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments, dass Herr Kazem Gharibabadi, Stellvertretender Minister für Recht und internationale Angelegenheiten des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, Gast des Ausschusses gewesen sei und den Mitgliedern des Ausschusses einen Bericht über die zweite Runde der Gespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten vorgelegt und die Fragen der Mitglieder beantwortet habe.

Er fügte hinzu, dass Herr Gharib Abadi erwähnte, dass in den Gesprächen in Rom über den allgemeinen Rahmen, die Tagesordnung und die technischen Gespräche diskutiert und eine Einigung erzielt worden sei. Auch Irans Vorschläge, die im Rahmen des Systems und der Beschlüsse der übergeordneten Institutionen formuliert wurden, seien klar, und aus iranischer Sicht müssten alle Sanktionen aufgehoben werden, was zu einem wirtschaftlichen Nutzen für das iranische Volk führen müsse.

"Der stellvertretende Außenminister sagte, dass Iran nicht über das Prinzip des iranischen Rechts auf Urananreicherung verhandeln werde und die Urananreicherung eine rote Linie sei, da Iran keine Atomwaffen anstrebe und die Urananreicherung zu friedlichen Zwecken im Land durchgeführt werde.", stellte Rezaei klar.

Er zitierte den stellvertretenden Außenminister mit den Worten, dass Fachexpertensitzungen mit dem Ziel, Details der Verhandlungen zu extrahieren, am kommenden Mittwoch indirekt in Maskat stattfinden werden. Daher würden derzeit die allgemeinen Prinzipien der Verhandlungen extrahiert.