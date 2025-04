China am Vorabend von Araqchis Besuch in Peking: Bilaterale Interaktionen und Zusammenarbeit werden fortgesetzt

Teheran (IRNA) - Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums gab am Vorabend des Besuchs des Leiters des diplomatischen Dienstes der Islamischen Republik Iran in Peking bekannt, dass die beiden Länder ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen fortsetzen werden.

Als Antwort auf eine Frage der Medien zum Besuch unseres Außenministers Seyyed Abbas Araqchi in Peking erklärte Gu Jiakun: „Teheran und Peking haben ihre Interaktionen und ihren Austausch auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen aufrechterhalten.“ Er erklärte jedoch, dass er derzeit keine Informationen zu den Einzelheiten von Araqchis Reise habe. Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums, gab heute Morgen bekannt, dass der Leiter des diplomatischen Dienstes unseres Landes morgen (Dienstag) nach China reisen wird. Zur Fortsetzung der Konsultationen mit anderen Mitgliedern des JCPOA, insbesondere China und Russland, fügte er hinzu: „Peking und Moskau sind beide wichtige Mitglieder des Sicherheitsrats und als wichtige Freunde und Partner der Islamischen Republik Iran waren sie sich der Prozesse im Zusammenhang mit unserer Atomfrage stets bewusst.“