Die verbesserte Probe von Pars 2 und Pars 2 und Navak Satelliten werden enthüllt

Der Oberste Rat der Kulturrevolution erklärte den 3. Februar 2010, an dem der nationale Satellit Omid erfolgreich ins All geschossen wurde, zum Tag der Weltraumtechnologie. Deshalb werden morgen und gleichzeitig mit diesem wichtigen Tag mehrere Enthüllungen stattfinden.

An diesem Tag werden eine verbesserte Version des Satelliten "Pars 1", der über mehr Einrichtungen als die Vorgängerversion verfügt, und der Satellit "Pars 2" mit einer deutlich höheren Abbildungsgenauigkeit vorgestellt.

Außerdem wird der Telekommunikationssatellit "Navak" vorgestellt, der die Telekommunikationskommunikation in großer Höhe stärken soll. Der Satellit ist in der Lage, die Kommunikation in einer langgestreckten elliptischen Umlaufbahn zu testen.

Gleichzeitig mit dieser Zeremonie findet eine Ausstellung über die Errungenschaften der Forscher des Landes auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrttechnologien statt.