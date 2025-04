Die 6 neuen Nuklearindustrienerleistungen des Landes wurden enthüllt

Diese Errungenschaften umfassen verschiedene Bereiche wie den nuklearen Brennstoffzyklus, die Herstellung von Radiopharmazeutika, gesundheitliche und medizinische Industrien sowie industrielle Anwendungen der Kernenergietechnologie.

Im Gesundheitsbereich wurde das diagnostische Radiopharmazeutikum „Gallium Fapi“ zur Erkennung von über 30 Arten von Krebs vorgestellt. Ebenso wurde das therapeutische Radiopharmazeutikum „Lutetium Fapi“ präsentiert, das bei der gezielten Behandlung fortgeschrittener Krebsarten eingesetzt wird. Ein weiteres innovatives Produkt war die Hautcreme „Rhenium-188“, die zur Behandlung häufiger Hautkrebsarten entwickelt wurde.

Im industriellen Bereich wurde die Kobalt-57-Quelle für Bohrlochmessungen vorgestellt, die bisher nur in wenigen Ländern verfügbar war und nun erstmals von iranischen Experten produziert und in Betrieb genommen wurde. Zudem wurden das Produkt „Deuteriertes Methanol D4“, das in der petrochemischen Industrie, Pharmaindustrie und für hochentwickelte Bildgebungsgeräte (NMR) verwendet wird, sowie die strategische Substanz „Diethylhexylphosphorsäure“ (D2EHPA) als Extraktionsmittel für wertvolle Metalle wie Uran, Nickel und Kobalt präsentiert.

Die Präsentation dieser Errungenschaften unterstreicht die Fortschritte Irans in der Kernenergietechnologie und zeigt die Vielfalt der Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Diese Entwicklungen können nicht nur zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung beitragen, sondern auch die industrielle Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken.