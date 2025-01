Zafar 2 und Paayaa Satellitenstart sowie Eröffnung der ersten Phase des Weltraumbahnhofs Chabahar bis Ende des Jahres 1404

Hassan Salariyeh sagte am Montag in einer Pressekonferenz zur Fortschrittsmeldung von Weltraumprojekten, dass diese beiden Satelliten ursprünglich im Dezember dieses Jahres gestartet werden sollten, aber der Start sich leicht verzögert habe.

Er erklärte weiter, dass im Rahmen der Dekade der Revolution (Dahye Fajr) mehrere Satelliten vorgestellt werden, darunter eine verbesserte Version des Pars 1 Satelliten und das erste Modell des Pars 2 Satelliten.

Salariyeh sprach auch über den Kommunikationssatelliten "Navak" und erklärte: "Dieser Satellit wurde entwickelt, um Kommunikationsverbindungen in hohen Höhen zu testen und wird in den kommenden Tagen während der Dekade der Revolution vorgestellt."

Er fügte hinzu, dass der "Navak" Satellit erstmals in einer „hochgestreckten elliptischen Umlaufbahn“ positioniert werde. Der Kommunikationssatellit „Navak“ wird in dieser Umlaufbahn eingesetzt, um Kommunikationsverbindungen in großer Höhe zu testen.

Bezüglich der letzten Fortschritte bei der Vorbereitung des Starts lebender Organismen ins All erklärte der Präsident der Weltraumorganisation, dass der Entwurf und die Produktion neuer iranischer biologischer Kapseln in Arbeit seien, darunter zwei Kapseln mit einem Gewicht von 500 Kilogramm und 1.000 Kilogramm.

Salariyeh berichtete weiter, dass zwei wichtige Raumstationen für die Bildverarbeitung und Empfangsstationen in Selmas und Chenaran bis zum Jahr 1404 in Betrieb genommen werden.

Der Präsident der Weltraumorganisation betonte, dass der Iran in Bezug auf Infrastruktur und Satellitenstarts zu den zehn führenden Ländern der Welt gehöre. Er wies jedoch darauf hin: "Wir dürfen uns nicht auf unser Wissen verlassen, denn die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter, und auch unsere Nachbarländer haben erhebliche Investitionen in den Weltraumsektor getätigt. Wenn wir uns mit dem zufrieden geben, was wir bereits erreicht haben, werden wir sicherlich zurückfallen."